Seniorenkreis

Bissendorf. Der Seniorenkreis der St. Michaeliskirchengemeinde trifft sich am Donnerstag, 7. April, um 14.30 Uhr wieder im Gemeindehaus Am Kummerberg 4a in Bissendorf.

Zum Frühlingsanfang erwacht auch wieder die Lust auf Bewegung. Mit Stuhlgymnastik und bewegten Gesprächen wollen Felicitas und Marlene Doebke die Damen und Herren ermuntern die Frühlingskräfte zu nutzen. Der Nachmittag beginnt mit einer kurzen Andacht. Danach gibt es Raum zum Austausch und Stärkung bei Kaffee. Neue Gesichter sind herzlich willkommen und können sich unter (05130) /37 63 89 bei Felicitas Doebke informieren.