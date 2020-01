Seniorennachmittag

Gailhof. Der Bürgerverein Gailhof lädt am Mittwoch, 8. Januar, um 15 Uhr ins Dorfgemeinschaftshaus zum ersten Seniorennachmittag in diesem Jahr ein. Erwartet wird ein interessanter Zeitzeugenbericht zum Leben in den 30er und 40er Jahren des 20. Jahrhunderts.