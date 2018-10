Seniorennachmittag

Berkhof. Wie schon in den vergangenen Jahren veranstaltet der Verein Schöner Leben auch in diesem Jahr wieder den beliebten Seniorennachmittag 60+. Bei selbst gebackenen Kuchen, Kaffee und Tee gibt es hier die Gelegenheit sich mit Freunden, Bekannten und Nachbarn zu treffen und gemeinsam ein paar schöne Stunden zu erleben. Dieses Jahr steht Bingo mit auf dem Programm. Ein bunter Nachmittag für die Generation 60+ am Sonntag,

21. Oktober, um 15 Uhr (Achtung: dieses Jahr eine Woche eher). Treffpunkt ist im Schützenhaus Berkhof. Anmeldungen nimmt Monika Küver gerne bis zum 16. Oktober unter Telefon (0 51 30) 37 19 66 entgegen. Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessenten.