Seniorennachmittag

Gailhof. Am Mittwoch, 9. Januar, lädt der Bürgerverein Gailhof um 15 Uhr alle Gailhofer Senioren ins Dorfgemeinschaftshaus ein. An diesem Nachmittag nimmt Herr Lübke sie bei einem Diavortrag zu den Schönheiten der Natur am Dümmer und ins Ochsenmoor mit. Während des gemeinsamen Kaffeetrinkens gibt auch wieder genügend Zeit sich über die vergangenen Festtage auszutauchen. Der Vorstand freut sich auf einen interessanten Nachmittag und viele Besucher.