Seniorennachmittag im Schützenhaus Mellendorf

Mellendorf. Am Mittwoch, 9. Oktober, findet im Mellendorfer Schützenhaus der nächste Seniorennachmittag statt. Bei heißem Kaffee und leckerem Kuchen können sich die Schützenschwestern und Schützenbrüder von Gisela Zirnsack ab 15 Uhr verwöhnen lassen. In diesem Rahmen besteht auch die Möglichkeit an dem Schießen um den Feierabendpokal teilzunehmen. Der Vorstand freut sich über viele Gäste zu diesem geselligen Nachmittag.