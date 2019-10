Seniorenstammtisch

Wennebostel. Die Senioren Union lädt zum zehnten Stammtisch am Donnerstag, 10. Oktober, um 15 Uhr in das Gasthaus Bludau in Wennebostel ein. Die Beratungsstelle SPN Burgdorfer Land stellt sich vor. Die Teilnehmer erwartet ein interessanter Vortrag über Möglichkeiten der Unterstützung im Alltag. Eine Situation, die schnell eintreten kann und neben den damit verbundenen Erschwernissen durch die Beratungsstelle eine große Hilfe bietet. Gäste können die Gelegenheit zur Information wahrnehmen. Kaffeetrinken und ein Gedankenaustausch sind wie immer im Programm.