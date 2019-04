Seniorenunion besichtigt Druckerei

Langenhagen. Die Seniorenunion Langenhagen plant eine Besichtigung der Druckerei in Celle, in der auch das ECHO gedruckt wird. Als Termin ist der 7. Mai um 15 Uhr geplant. Eckhard Keese bittet schnellstmöglich um Anmeldung per E-Mail oder Telefon. Die Führung wird ungefähr eine Stunde dauern, je nach Interesse eventuell länger, und startet in der Druckvorstufe, wo sämtliche Daten zum Druck auflaufen. Anschließend folgt die Besichtigung des Drucksaales und der Versandabteilung. Angedacht ist anschließend ein gemeinsames Essen beim Spargelhof Heuer in Fuhrberg. Auch dafür wird um Anmeldung gebeten. Gefahren wird mit privaten Pkw. Fahrgemeinschaften können organisiert werden.