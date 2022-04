SeniorenUnion trifft sich

Wedemark. Die SeniorenUnion Wedemark lädt zu einem ersten Treffen in diesem Jahr

am Donnerstag, 21. April, um 15.Uhr in der Gaststätte Bludau in Wennebostel

ein. Unter dem Thema „La Palma atmet auf" berichtet Hilmar Deichmann

über seine Erfahrungen vor und nach dem Vulkanausbruch auf der Kanareninsel La Palma. Unterstützt von Bilddokumenten wird Deichmann der Frage nachgehen, was von der faszinierenden Schönheit dieser Insel noch vorhanden ist, und wie das Leben nach der Katastrophe weitergeht. Gäste sind herzlich willkommen.