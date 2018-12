Seniorenweihnachtsfeier des Ortsrates Wedemark IV Mellendorf und Gailhof

Mellendorf. Der Ortsrat aus Mellendorf und Gailhof lädt alle Senioren aus Mellendorf ab 60 Jahren herzlich zu der diesjährigen Seniorenweihnachtsfeier am Sonntag, 16. Dezember, in das Gasthaus Stucke in Mellendorf ein. In der Zeit von 15 bis 17 Uhr freuen sich die Ortsratsmitglieder – bei vorweihnachtlichen Musikklängen und adventlicher Stimmung mit Kaffee und Kuchen – auf diesen gemeinsamen Nachmittag.