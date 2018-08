September-Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde nach Schwarmstedt

Mellendorf. Zu einer Reise in die Vergangenheit, nämlich in die Zeit der mechanischen Musik wollen die Wedemärker NaturFreunde am Donnerstag, 13. September, aufbrechen. Ziel des monatlichen Kurzausflugs ist „Harrys klingendes Museum“ in Schwarmstedt. In seiner Villa empfängt der Designer und Künstler Harry Natuschka die Gruppe zu einer Führung durch seine mittlerweile mehr als 90 selbst spielende Musikinstrumente umfassenden Sammlung. Walzen- und Plattenspieldosen, Drehorgeln und Orchestrien gilt es zu bestaunen und ihrem Klang zuzuhören. Im Anschluss an den Museumsbesuch ist ein kurzer Spaziergang und die Einkehr in einem Café geplant. Interessierte treffen sich um 9.50 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Bahnfahrt nach Schwarmstedt. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl bittet die Organisatorin Ingrid Mehrmann um möglichst frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen (Kosten der Bahngruppenfahrt für Vereinsmitglieder fünf Euro, für Gäste acht Euro: die Führung ist kostenlos, um Spenden wird gebeten).