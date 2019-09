Septemberwanderung der Wedemärker NaturFreunde von der Garbsener Schweiz nach Luthe

Wedemark. Am Sonntag, 29. September, treffen sich die Wedemärker NaturFreunde um

8.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Fahrt mit Bahn und Bus nach Garbsen; nach Absprache ist aber auch der Zustieg an einer anderen Bahnstation möglich. Die elf Kilometer lange Wanderung führt zunächst durch die Garbsener Schweiz am hohen Ufer der Leine entlang zum Blauen See, dann am Golfplatz vorbei nach Schloss Ricklingen und zum Luther See. Die abschließende Einkehr ist im Café unterm Storchennest geplant. Die Wanderleiterin Ingrid

Mehrmann bittet um möglichst frühzeitige Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Festes Schuhwerk und Rucksackverpflegung werden empfohlen. Gäste sind wie immer herzlich willkommen. Die Fahrtkosten für Vereinsmitglieder betragen vier Euro, für Gäste sieben Euro.