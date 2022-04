SG Blau Gelb Elze lädt ein

Jahreshauptversammlung am 29. April

Elze. Die SG Blau GelbElze lädt am Freitag,29.April, um 19 Uhr zur Jahreshauptversammlung in das Gasthas Goltermann ein. Auf der Tagesordnung stehen 1. Begrüßung und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit,2.Feststellung und Genehmigung der Tagesordnung, 3.Genehmigung des Protokolls der Jahreshauptversammlung vom 3.9.2021, 4. Bekanntmachung der Anträge, 5. Grußworte, 6. Ehrung verstorbener Mitglieder, 7. Bericht des 1. Vorsitzenden, 8. Bericht aus den Sparten,9. Bericht des Kassenwarts, 10. Bericht derKasseprüfer.Entlastung des Vorstands, 12. Neuwahlen, 13.Verabschiedung Haushalt 2022, 14. Ehrung von Mitgliedern.15.Abstimmung über vorliegende Anträge,16.Verschiedenes. Anträge zur Jahreshauptversammlung müssen bis zum 25.April 2022 beim Vorstand schriftlich eingereicht werden. ImAnschluss an die Versammlung wird ein Imbiss gereicht. Weitere Informationen gibt es auf www.blau-gelb-elze.de.