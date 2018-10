Sicher und selbstständig zu Hause leben

Wohnberatung in der Wedemark am 25. Oktober

Wedemark. Selbstständig den Alltag zu Hause meistern – für Senioren oder für Menschen mit Beeinträchtigungen oft eine große Herausforderung. Schwellen, Treppen oder der Einstieg in die Badewanne können zu schwierigen Barrieren werden.In der Sprechstunde am Donnerstag, 25. Oktober, 14.30 bis 16 Uhr, im Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1, unterstützt die Wohnberaterin der Region Hannover, Ulrike Buchwald, in allen Fragen zum Thema sicheres und selbstständiges Wohnen zu Hause. Dabei gibt die Diplom-Ingenieurin für Architektur konkrete Tipps zur Planung, Umsetzung und Finanzierung von Umbaumaßnahmen, berät zu praktischen Alltagshilfen und erarbeitet mit den Ratsuchenden individuelle Lösungen – dazu können gern Grundrisse, Fotos oder Skizzen mitgebracht werden. Das Angebot ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Die Wohnberatung der Region Hannover richtet sich an ältere und beeinträchtigte Menschen sowie an pflegende Angehörige. Neben Informationen über beispielsweise barrierefreies Bauen, Bad- und Treppenlifte oder Sicherheitseinrichtungen wie Notrufsysteme gibt die Beraterin auch Hinweise, wie die Maßnahmen finanziert werden können. Weitere Informationen unter Telefon (05 11) 61 62 35 46; E-Mail: wohnberatung@region-hannover.de.