Singen im Kindergottesdienst

Mellendorf. Geige, Klavier, Gitarre und Gesang: Der vierte Online-Kindergottesdienst (KiGo) der evangelisch-lutherischen St.-Georgs-Kirchengemeinde Mellendorf wird musikalisch. Er findet statt am kommenden Sonntag,14. März. „Dann wollen wir gemeinsam mit den Kindern am Bildschirm singen“, sagt Melanie Preuschoff vom KiGo-Team. „Singen macht glücklich und es muss nicht immer jeder Ton sitzen“, betont sie. Unterstützt wird das KiGo-Team von Judith und Ulrich an Geige und Klavier und von David und Stefan mit Gitarre und Gesang. Das musikalische KiGo-Video ist auf der Homepage der Kirchengemeinde www.kirche-mellendorf.de abrufbar.