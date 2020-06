Singen im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 4. Juli, ist der Therapiegarten Grüne Stunde wieder geöffnet. Zu Gast ist Dieter Saborowski mit seinem Akkordeon. Alle singfreudigen Menschen sind eingeladen, nach Kaffee und Kuchen, im Garten mitzusingen. Natürlich findet alles unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Garten befindet sich am Grabenweg 6 in Mellendorf.