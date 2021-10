Singen im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 16.Oktober, ist der Therapiegarten Grüne Stunde zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wollen die Initiatoren die Saison gemütlich bei Kaffee und Kuchen beenden. Zu Gast ist noch einmal Dieter Saborowski mit seinem Akkordeon, der alle singfreudigen Gäste mit schönen Herbst- und Jagdliedern begleiten wird. Natürlich findet alles unter den geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt. Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Garten befindet sich im Grabenweg 6 in Mellendorf.