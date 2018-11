Bunter Abend in der Brelinger Mitte

Brelingen. Gemeinsam essen, singen und hören ist das Motto der Veranstaltung „Europa-Express“ am Sonnabend, 17.November, in der Brelinger Mitte. Wieder einmal haben sich die leidenschaftlichen Köche der „Mitten-Männerkochgruppe“ etwas Leckeres einfallen lassen. Mit kreativen Ideen laden sie zum Schmausen um 19.30 Uhr ein. Auch wer am Essen nicht teilnimmt, kann sehr gerne ab 20.30 Uhr dazustoßen, denn dann heißt es Singen und Hören.Jens Lindenburger an Tinwhistle und Saxophon, Thomas Glandorf an der Gitarre sowie Peter Hartwig am Kontrabass haben einen bunten Abend mit Liedbearbeitungen zum Thema Europa-Express vorbereitet. Ein mit viel Freude und Fantasie erarbeitetes, von Ruben Sacht mit professioneller Liedtextprojektion unterstütztes Programm lädt zum Mitsingen ein. Zur Erbauung von Geist, Zwerchfell und Seele lauschen die Besucher in den Sangespausen dem Vortrag spannender, lustiger Texte von Professor Wolfgang Menzel. Ein Abend für alle Sinne, der durch eine Spende zur Kostendeckung gerne auch zum baulichen Vorankommen der Brelinger Mitte beitragen soll. Beginn ist um 19.30 Uhr zum Essen; ab 20.30 Uhr zum Singen und Hören.