Singen und Klönen

Scherenbostel. Der Drei-Dörfer-Treff Scherenbostel, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel, lädt zu seiner letzten Veranstaltung in diesem Jahr herzlich ein. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr wollen sich alle mit Singen und Klönen auf eine besinnliche Weihnachtszeit vorbereiten. Weihnachtsgebäck und ein paar deftige Happen sowie Getränke stehen bereit. Die Veranstaltung wird zusammen mit dem SeminarAktionsZentrum Wedemark durchgeführt. Der Eintritt ist frei.