Singerunde

Bissendorf-Wietze. Vom 1. bis 3. Februar bietet der CVJM Bissendorf in der Eichenkreuzburg

in Bissendorf-Wietze ein musikalisches Wochenende an und wird dieses mit einer öffentlichen Singerunde in der Christophorus-Kirchengemeinde in Bissendorf-Wietze am Sonntag, 3. Februar, um 16 Uhr, abrunden. Es werden Spirituals, Gospels und Popsongs dargeboten. Mehr Infos und Details für Interessierte unter vorstand@cvjm-bissendorf.de.