Singgemeinschaft wird angestrebt

Projekt des Gemischten Chores Wennebostel und der Meitzer Dorfschwalben

Wennebostel. In einer am Sonnabend, 9. Februar, um 18 Uhr im Gasthaus Bludau stattfindenden Versammlung des Gemischten Chores Wennebostel soll nach vorheriger Aussprache von den Mitgliedern darüber entschieden werden, ob sich der Gemischte ChorWennebostel für eine Singgemeinschaft mit den Meitzer Dorfschwalben ausspricht oder nicht. Der Gemischte Chor Wennebostel verfügt zurzeit über keine Chorleitung die Sängerinnen aus Meitze haben eine Chorleitung, jedoch nicht allzu viele Sängerinnen. Der Chor aus Wennebostel verfügt über mehr aktive Sänger. Aus diesem Grund haben beide Chöre im letzten Jahr beschlossen zunächst bis Weihnachten gemeinsam zu üben und Auftritte zu gestalten. So konnten die Wennebosteler dazu beitragen, dass bereits gemachte Zusagen für mehrere Auftritte der Meitzer Dorfschwalben auch bis Ende letzten Jahres eingehalten werden konnten. Ob dieser Versuch nun auch eine langfristige Perspektive in Form einer Singgemeinschaft erhält, darüber entscheiden die Mitglieder allein.Gemeinsames Üben und gemeinsame Auftritte wären hierbei das Ziel. Die Vereine würdenjeweils eigenständig bleiben inklusive eigener Kassenführung. Ob und falls ja, wie es hierweitergeht, wird dann auf der Sitzung am 9. Februar besprochen und entschieden. Der Vorstand des Gemischten Chores Wennebostel wird den Mitgliedern die verschiedenenMöglichkeiten aufzeigen, um am Ende sich auch für eine Variante entscheiden zu können. Hierfür müssen aber die Rahmenbedingungen dabei stimmen und erfüllt werden und zwar von beiden Seiten. Ein Zusammengehen ist immer ein Kompromiss. Der Vorstand des Gemischten Chores Wennebostel hofft, dass sich ein solcher am Ende auch zur Zufriedenheit aller abzeichnet und danach das Singen auch wieder in den Vordergrund treten möge. Anderenfalls könnte das seit sieben Jahren nach Wiederbegründung bewährte Erfolgsmodell Gemischter Chor Wennebostel bei einem Nein zur Kooperation Singgemeinschaft Wennebostel/Meitze den Wennebostel Chor am Ende zur Auflösung bringen. Dass es soweit nicht kommen möge, bleibt zu hoffen. Alle Mitglieder werden aufgerufen, zudieser wichtigen Sitzung des Vereins sich vollzählig im Gasthaus Bludau am 9. Februar um 18 Uhr einzufinden, um über den weiteren Weg des Vereins mit zu entscheiden.