Singkreis feiert

Mellendorf. Wie in jedem Jahr findet die Weihnachtsfeier des Mellendorfer Singkreises in besinnlicher Runde statt. Dazu sind alle passiven und aktiven Mitglieder herzlich eingeladen. Das Treffen ist am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche. Es wird um Mitbringen eines Trinkglases und einer Suppentasse gebeten. Damit der Festausschuss planen kann, wird um telefonische Anmeldung unter (0 51 30) 14 61, (0 51 30) 16 65 oder (0 51 30) 35 37 gebeten. Der Singkreis freut sich auf zahlreiches Erscheinen.