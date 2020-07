Singkreis informiert

Mellendorf. Zu den geplanten Veranstaltungen, Chorfahrt am 6. Oktober sowie Ansingen am 20. August um 18 Uhr benötigten Vorstand und Vergnügungsausschuss des Mellendorfer Singkreises nun die erforderlichen Anmeldungen. Teilnahme an der Chorfahrt bitte bis zum 11. August, die Teilnahme zum Ansingen im Gemeinschaftshaus der Gartenfreunde Mellendorf am 20. August bis zum 17. August verbindlich bei den Sangesschwestern Thea Adam, Telefon (0 51 30) 14 61, oder Sieglinde Willers, Telefon (0 51 30) 16 55 anmelden.