Singkreis-Versammlung

Mellendorf. Der Singkreis Mellendorf lädt seine Mitglieder zur Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 28. Oktober, ab 18 Uhr in das Gasthaus Stucke ein. Nach langer Corona-Pause hat der Singkreis die Chorproben in Präsenz unter einem neuen Chorleiter wieder aufgenommen . Deshalb gibt es wichtige Dinge zu besprechen und zu beschließen.