Singkreis verschiebt Fahrt

Ansingen am 20. August

Mellendorf. Wegen der anhaltenden Kontaktbeschränkungen fällt die geplante Chorfahrt am 16. Juni aus. Der Chor beabsichtigt jedoch die Fahrt am Dienstag, 6. Oktober, mit dem geplanten Programm nachzuholen. Mitglieder und Gäste, die weiterhin an der Fahrt interessiert sind, erhalten Informationen bei Sangesschwester Thea Adam unter Telefon (0 51 30) 14 61. Das „Absingen“ zu Beginn der Sommerferien am 17.J uli fällt ebenfalls aus. Die erste Chorprobe ist am Donnerstag, 27. August, im Mehrgenerationenhaus geplant. Zur Einstimmung für die neue Chorsaison findet am Donnerstag, 20. August, um 18 Uhr ein „Ansingen“ im Gemeinschaftshaus des KGV Gartenfreunde Mellendorf an der Hermann-Löns-Straße unter dem Fernmeldeturm statt. Bei diesem Treffen soll neben Chorinformationen der gemütliche Teil mit Essen und Trinken jedoch im Vordergrund stehen. Die Radwanderungen in der Ferienzeit werden für interessierte Chormitglieder geplant. Interessenten informieren bitte Manfred Stüwe unter Telefon (0 51 30) 3 70 77.