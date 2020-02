Sitzung des Behindertenbeirates

Bissendorf. Die elfte öffentliche Sitzung des Behindertenbeirates findet am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Verpflichtung und Pflichtenbelehrung eines weiteren Beiratsmitgliedes die Veranstaltung „Leben nach dem Schlaganfall“ am 30. März – Dirk Thielking berichtet über den Stand der Planungen, das Thema „Alte, nicht barrierefreie Waggons der S-Bahn“, die Geschäftsordnung für Ortsratssitzungen sowie Mitteilungen der Vorsitzenden über Vorsorgevollmacht/Patientenverfügung/ Betreuungsvollmacht; die erste Ampel mit akustischen Signalen (Scherenbosteler Straße in Bissendorf) und einheitliche „Kleidung“ für die BBR-Mitglieder bei öffentlichen Veranstaltungen.