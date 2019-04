Sitzung des Behindertenbeirats

Bissendorf. Die neunte öffentliche Sitzung des Behindertenbeirates findet am Dienstag, 21. Mai, um 19 Uhr im Sitzungszimmer des Bürgerhauses, Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben der Kennenlern-, Informations- und Fragerunde mit der Beauftragten der Region Hannover für Menschen mit Behinderungen, Sylvia Thiel der Bericht über ein neues Projekt zur Eingliederung psychisch Genesender ins Arbeitsleben der Pestalozzi-Stiftung, Allgemeine Informationen durch die Verwaltung über das Verkehrskonzept der Gemeinde Wedemark (Inhalte des Konzepts, Stand der jeweiligen Teilprojekte, Umsetzung der akustischen Ampelanlagen), Besetzung der Ausschüsse, hier:

Ausschuss für Planen, Bauen und Umweltschutz ab 1. Juni und Ausschuss für Bildung, Kinder und Jugend ab 1. Juni sowie der mögliche Auftritt des Kabarettisten Tan Cagler am 3. Dezember (Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung) und Mitteilungen der Vorsitzenden, der Beiratsmitglieder und der Verwaltung.