Sitzung des Behindertenbeirats

Mellendorf. Die siebte öffentliche Sitzung des Behindertenbeirates findet am Dienstag, 30. Oktober, um 19 Uhr im Mehrgenerationenhaus Mellendorf, Gilborn 6 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.

Auf der Tagesordnung stehen neben der Wahl eines Vorsitzenden und eines Geschäftsführers des BBR Vortragsveranstaltungen des BBR: Thema Hörbehinderung – Aktionstag mit Hörgeräte KIND, die Teilnahme des BBR an der Ehrenamtsmesse am 24. August 2019 sowie Mitteilungen und der Antrag der CDU-Fraktion: Akustische Ampelanlagen.