20 Zuhörer können im Bürgerhaus teilnehmen

Bissendorf. Die 17. öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf findet am Dienstag, 22. September, um 20 Uhr im Bürgerhaus, Bissendorf, Am Markt 1 statt. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Zuhörer zu beschränken. Für diese Sitzung stehen 20 Plätze zur Verfügung, die ab 19.30 Uhr in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben werden. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich. Über die genannten Plätze hinaus können keine weiteren Besucher an der Sitzung teilnehmen. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Ortsbürgermeisterin und der Verwaltung der Bebauungsplan „Kita Kranichweg“, die Vorstellung des Programms „Energetische Quartierssanierung“ mit der Klimaschutzagentur der Region Hannover, der Erlass einer Erhaltungssatzung gem. § 172 Baugesetzbuch für einen Teilbereich des Ortskerns Bissendorf , die örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung (ÖBV) für den Ortskern von Bissendorf sowie die Änderung des Flächennutzungsplanes und Aufstellung eines Bebauungsplanes (An der Quelle) im Gemeindeteil Wennebostel. Weiterhin geht es um die Vergabe von Ortsratsmitteln sowie die Beratung über die Seniorenweihnachtsfeier und mögliche Alternativen.