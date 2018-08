Sitzung des Ortsrates

Meitze. Die achte öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Ortsrates Wedemark II (Elze, Meitze) findet am Mittwoch, 29. August, um 20 Uhr im Gasthaus Langehenning an der Dorfstraße 12 statt. Nach Behandlung der öffentlichen Tagesordnung, spätestens nach zwei Stunden Sitzungsdauer, wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben dem Bebauungsplan Nr. 07/22 „Bäckkamp-Schmiedestraße“ im Gemeindeteil Elze – Stellungnahme des Ortsrates zum Planungskonzept (Hinweis: Das Planungskonzept wurde bereits in der Ortsratssitzung am 14. Juni beraten) der Ausbaubeschluss zum Straßenendausbau im Baugebiet „Uferweg", die örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung für den Ortskern Elze, der Bebauungsplan Nr. 07/23 „Alte Festwiese“ im Gemeindeteil Elze, die Vergabe von Ortsratsmitteln sowie das Dorfgemeinschaftshaus Meitze und die Verkehrssituation Elze/Meitze.