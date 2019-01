Sitzung des Rates

Bissendorf. Die 17. öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark findet am Montag, 21. Januar, um 20 Uhr im Bürgersaal des Bürgerhauses Bissendorf, Am Markt 1 statt. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen des Bürgermeisters die Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes, der Erlass einer Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer in der Gemeinde Wedemark (Hebesatzsatzung), der Erlass einer Haushaltssatzung und eines Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2019, der Antrag der SPD-Fraktion: Verbesserung der Inklusionsbedingungen, die Neufassung der Satzung über die Kinderbetreuung in der Gemeinde Wedemark sowie der Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 07/23 „Alte Festwiese“ im Gemeindeteil Elze;

Abwägung und Satzungsbeschluss. Weiterhin geht es um die Neufassung des qualifizierten Mietspiegels der Gemeinde Wedemark 2019.