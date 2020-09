Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemark

22 Plätze für Zuhörer stehen im Forum zur Verfügung

Mellendorf. Die 26. öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Wedemarkfindet am Montag, 21. September, um 20 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2 statt.Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) findet die Sitzung im Forum im Schulzentrum statt. Nur hier kann der im Hinblick auf den Infektionsschutz erforderliche Abstand zwischen den teilnehmenden Personen realisiert werden. Aus diesem Grund ist auch eine zahlenmäßige Beschränkung der Zahl der Zuhörer zwingend erforderlich. Für die Sitzung stehen 22 Plätze für Zuhörer und zusätzlich zwei Plätze für Menschen mit Behinderungen zur Verfügung. Einlass zur Sitzung erhalten nur Personen mit einer Einlasskarte. Einlasskarten für die Sitzung sind ausschließlich persönlich an der Information des Rathauses, Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 1, zu den folgenden Zeiten erhältlich: ab Dienstag, 15. September, Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Montag, Dienstag, Donnerstag von 13 bis 15 Uhr und Mittwoch 13 bis 18 Uhr. Jede Person erhält nur eine Einlasskarte. Sollten am Tag der Sitzung noch Einlasskarten verfügbar sein, werden sie am Eingang zum Sitzungsgebäude ab 19.30 Uhr ausgegeben.Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Mitteilungen des Bürgermeisters, die Feststellung über die Beendigung der Mitgliedschaft im Rat der Gemeinde Wedemark, die Verpflichtung eines neuen Ratsmitgliedes, Ernennung von Ernennung von Ortsbrandmeistern: Hellendorf, Meitze und Oegenbostel.Weiterhin geht es um die Flächennutzungsplanänderung Nr. 06/11 (Auf den Raden/ Krügerweg) im Gemeindeteil Berkhof, den Flächennutzungsplanänderung Nr. 08/06 in Gailhof (Bereich Am Jugendheim-SW), die örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung (ÖBV) für den Ortskern Elze und die örtliche Bauvorschrift über die Gestaltung (ÖBV) für den Ortskern von Bissendorf. Auch die Lärmaktionsplanung Wedemark, die Richtlinien der Gemeinde Wedemark zu Gratulationen gegenüber Gemeindebürgern (Gratulationsrichtlinien), die Übertragung von Zuständigkeiten des Rates der Gemeinde Wedemark auf den Verwaltungsausschuss während einer epidemischen Lage sowie einige Personalangelegnheiten stehen auf der Tagesordnung.