Sitzung des Seniorenbeirates

Mellendorf. Die zweite öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates der Gemeinde Wedemark findet am Mittwoch, 9. September, um 16 Uhr im Forum des Schulzentrums Mellendorf, Fritz-Sennheiser-Platz 2 statt. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Besucher zu beschränken. Für diese Sitzung stehen 28 Plätze für Zuhörer und zusätzlich zwei Plätze für Menschen mit Behinderung zur Verfügung, die ab 15.30 Uhr in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben werden. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich. Über die genannten Plätze hinaus können keine weiteren Besucher an der Sitzung teilnehmen. Vor Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt.

Auf der Tagesordnung stehen neben Mitteilungen der Sprecherin des Seniorenbeirates, der Geschäftsführerin des Seniorenbeirates, der Beiratsmitglieder und der Verwaltung der Beschluss über die Ernennung eines Sprechers für die Computerkurse. Weiterhin geht es um die Vorstellung „Betreutes Wohnen Diersrahe", von Kai Dase, Pflegedienst Caspar & Dase GmbH, und von Peter Wiechmann, Geschäftsführer VIRIDO Hausbau GmbH & Co.KG. Zum Schluss steht noch das Thema Informationen „Alte Schule Wennebostel“ von Ortsbürgermeister Achim von Einem auf dem Programm.