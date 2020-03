Sitzung in Christophoruskirche

Bissendorf-Wietze. Die elfte öffentliche Sitzung des Ortsrates Bissendorf-Wietze findet am Montag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Christophoruskirche, Christophoruskirchweg 1 statt. Vor und nach der Behandlung der öffentlichen Tagesordnung wird eine Fragestunde für Einwohner durchgeführt. Auf der Tagesordnung stehen neben Informationen zum Glasfaserausbau in Bissendorf-Wietze, Mitteilungen des Ortsbürgermeisters – Information zum Haushalt 2020 und zu „Kosten sicherer Schulweg“, Mitteilungen der Verwaltung,

Geschwindigkeitsregelung Natelsheideweg, Wietze-Aue und Blumenweg. Weiterhin geht es um den Regionswettbewerb 2020 „Unser Dorf hat Zukunft“ und um die Veräußerung eines Grundstückes in Bissendorf-Wietze im Rahmen des Ausbaus des Glasfasernetzes (Anhörung des Ortsrates).