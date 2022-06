Skatclub trifft sich

Mellendorf. Der 1. Wedemärker Skatclub trifft sich jeden Dienstag um18 Uhr in der Gaststätte Herzblut in der Industriestraße 37 in Mellendorf und sucht noch Männerund Frauen, die gerne Skat spielen. Die Grundregeln sollten bekannt sein. Ansonsten ist es egal, welches Können vorhanden ist oder wielange nicht mehr gespielt wurde. Es gelten die 3-G-Regeln. Eine Fahrgemeinschaft aus Resse ist möglich.DerSkatclub ist kein Verein,sondern ein Zusammenschluss von Menschen, die Spaß am Skat haben. Aber natürlich gibt es auch einen kleinen Anreiz, sein Können unter Beweis zu stellen.