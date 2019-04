Smart aufgebrochen

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter drangen in der Nacht zum Mittwoch zwischen 0 und 8 Uhr auf ungeklärte Weise in einen ordnungsgemäß Am Langen Felde geparkten Pkw Smart ein. Aus dem Fahrzeug wurden diverse Gegenstände entnommen und auf die Straße geworfen. Entwendet wurde nach Angaben des 20-jährigen Besitzers nichts.