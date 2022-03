Solarstrom vom eigenen Dach - wie geht das?

Wedemark. Die Bürger.Energie.Wedemark eG (BEW) lädt in Kooperation mit der Klimaschutzagentur Region Hannover am 29. März zum zweiten Solarstammtisch 2022 ein. Wie beim letzten Mal ist eine Video-Konferenz von 18.30 bis 20.00 Uhr geplant.Etliche Hausbesitzende haben es schon, viele andere tragen sich schon länger mit dem Gedanken: Eine Solarstromanlage auf dem eigenen Dach, eine Photovoltaikanlage. Und da fangen die Fragen schon an: Wie funktioniert die Installation der eigenen Anlage? Muss ich gesetzliche Vorgaben beachten, die Anlage registrieren, gar ein Gewerbe anmelden? Und rechnet sich das ganze überhaupt? Auf diese und weitere Fragen wird Matthias Littwin von proKlima in seiner grundsätzlichen Einführung zur eigenen PV-Anlage eingehen. Herr Littwin bringt dazu sowohl Erfahrung aus der Industrie und Forschung mit als auch aus der PV-Anlage auf dem eigenen Dach. Im Anschluss an seinen Vortrag ist wieder Zeit für Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse veranstaltungen@bewedemark.de oder direkt über die Internetplattform www.wirimklimalog.de unter der Rubrik „Veranstaltungen“ anmelden. Im Mai stehen zwei thematisch verwandte Themen als „Doppelstammtisch“ kurz nacheinander auf dem Programm, auch diese werden wieder rechtzeitig angekündigt.