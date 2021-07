Sommer-Kerken op Platt

Helstorf.Viele Sprichwörter und Redenarten in unseren Sprachschatz kommen aus der Bibel. Sie sind in diesem Jahr Grundlage der Gottesdienste der Sommerkirche der nördlichen Neustädter Gemeinden. Den Auftakt, schon am Sonntag vor den Ferien bildet der schon traditionelle plattdeutsche Gottesdienst unter den Eichen an der alten Schmiede in Helstorf. Zu diesem lädt für Sonntag, 18. Juli, um 10 Uhr die Kirchengemeinde Helstorf-Abbensen zusammen mit dem Museums- und Heimatverein Helstorf alle ein, die sich der heimischen Muttersprache verbunden fühlen.

Einen biblischen Hintergrund hat auch die Redensart „Wer’s glaubt, wird selig.“ Die ehemalige Helstorfer Pastorin Annedore Wendebourg ird in ihrer Predigt der Frage nachgehen: „Kann een in use Welt noch glöben un Gott vertroen?“ Weiterhin werden Lektoren umliegender Dörfer Texte und Gebete vortragen, natürlich alles auf Platt. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Helstorfer Posaunenchor ausgestaltet. Die Veranstaltung ist der Auftakt des ersten Helstorfer Schmiedetages nach eineinhalb Jahren Corona-Pause. Der Heimatverein freut sich auf viele Besucher*innen, die auch nach dem Gottesdienst noch unter den Eichen zusammenbleiben und Kaffee und Kuchen oder Bratwurst mit Kaltgetränken genießen – und in der alten Schmiede dem Schmied bei der Arbeit zuschauen oder das Museum besuchen