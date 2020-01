Sommerfahrt der LandFrauen

Wedemark. Der LandFrauenverein Wedemark lädt zu seiner Sommerfahrt vom 25. bis 28. Mai ins Vogtland recht herzlich ein. Das Busreiseunternehmen Schöring hat eine interessante Reise für die LandFrauen ausgearbeitet. Am ersten Tag ist die Domstadt Merseburg in Plauen das Ziel. Übernachtet wird in einem 4-Sterne-Hotel. Am zweiten Tag erkunden die Teilnehmer Bad Elster, eines der ältesten Heilbäder Deutschlands. Mit der Vogtlandbahn machen sich alle auf den Weg durch das malerische Elstergebirge nach Franzenbad, mit seiner prunkvollen Bäderarchitektur. Der dritte Tag führt die Gruppe in das beeindruckende Erzgebirge, in ein Schnapsmuseum und nach Oberwiesental. Am vierten Tag geht es durch die Vogtländische Schweiz zur weltweit größten Ziegelsteinbrücke – die Göltzschtalbrücke, bevor dann die Rückfahrt über Greiz in die Wedemark angetreten wird. Detaillierte Informationen über Leistungen und Programm bei Anmeldung. Anmeldungen bei Annemarie Döpke unter Telefon (0 51 30) 66 65.