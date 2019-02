Sommerferien im Zeltlager

Region. Vom 6. bis 20. Juli fährt die Schreberjugend Hannover mit Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren (Ausnahme nach Rücksprache) in das Zeltlager Adlerhorst in die Holsteinische Schweiz. Dort gibt es nicht nur aben­teuerliche und spannende Übernach­tungen in Groß­raumzelten, sondern auch viele Sport- und Spielakti­onen. Da das Zeltlager direkt am Behler See liegt, bieten sich Kanutouren auf den vielen Seen oder Badezeiten an. Im Preis von 375 Euro (Mitglieder) oder (420 Euro Nichtmitglieder) sind auch Ausflüge, zum Beispiel in den Han­sa­park an der Ostsee sowie eine Bootstour nach Plön inbegriffen. Ein ausgebildetes und erfahrenes Betreuerteam kümmert sich um die Kinder. Die Teilnahme kann durch die Stadt (HAP) und Region (BuT) bezuschusst werden. Weitere Informationen gibt es bei der Schreberjugend unter Telefon (05 11) 88 24 84, E-Mail mail@schrebers.de.