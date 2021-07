Sommerferien-Ticket

Sechs Wochen auf Tour für 33 Euro

Heidekreis. Einmal quer durch die Region, die Freizeitparks besuchen, zum shoppen nach Hamburg, Bremen oder Hannover. Genießt das Strandleben an der Nordsee, entdeckt den Harz, das Weserbergland, erlebt norddeutsche Großstädte oder die Lüneburger Heide. - und das für die Zeit vom 22. Juli bis 1. September. Das Ticket kann genutzt werden von allen Kindern und Jugendlichen bis zum Alter von 15 Jahren ohne Nachweis und ab 16 Jahren bis zum Jahrgang 2002 mit einem amtlichen Lichtbildausweis, egal ob Schüler, Azubi, FSJler, BuFdis. Das SommerFerienTicket ist mit Gutscheinheft ab sofort erhältlich in der Tourist-Information/Bürgerbüro Schwarmstedt, Am Markt 1, 29690 Schwarmstedt, Telefon (0 50 71) 86 88. Öffnungszeiten: Montag bis Mittwoch und Freitag von 8.30 bis 17 Uhr und Do 8.30 bis 18 Uhr Uhr, Sa 10 bis 12 Uhr.