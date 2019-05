Sommerfest

Abbensen. Der Ortsvorstand des SoVD Wedemark feiert in diesem Jahr sein Sommerfest in Abbensen im Gasthaus „Zur Post“ bei Familie Knop. Am Sonnabend, 22. Juni, ab 12 Uhr findet im Biergarten oder auf dem Saal das Fest statt. Vorab wird um Anmeldung bis zum 8. Juni bei Monika Hoffmeister unter der Telefonnummer (0 51 30) 54 00 gebeten. Am Mittwoch, 22. Mai, findet vor der Sommerpause der letzte Informationsnachmittag statt. Wie gewohnt treffen sich alle Mitglieder und Gäste, sowie interessierte im Gasthaus Bludau ab 14.30 Uhr in Wennebostel. Der Ortsvorstand freut sich bei beiden Veranstaltungen auf eine rege Beteiligung.