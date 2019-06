Sommerfest

Wedemark. Der LandFrauenverein Wedemark lädt alle Mitglieder zu seinem traditionellen Sommerfest recht herzlich ein. Das Sommerfest findet am Montag, 1. Juli, um 17 Uhr bei Magrid Heuer in Fuhrberg statt. Die Fuhrberger Spargelwirtschaft bietet ein warmes Abendbrot an. Anmeldung bis zum 22. Juni bei Helga Bremus unter Telefon (0 51 39) 27 84 34.