Sommerfest der Kita „Die Kleinen Löwen“ in Resse

Resse. Der Verein Löwenherz lädt alle großen und kleinen Leute zum Mitfeiern bei seinem diesjährigem Sommerfest ein. Das Sommerfest findet am Sonntag, 25. August, von 15 bis 18 Uhr auf dem Gelände der Kleinen Kindertagesstätte, Engelbosteler Straße 12 in Resse statt. Für alle Kinder sind lustige Spiele und ein Basteltisch vorbereitet. Außerdem wird auch Kinderschminken angeboten. Wer möchte, kann sich in der Hüpfburg austoben. Für das leibliche Wohl ist für alle Gäste bestens gesorgt. Willkommen sind alle Kinder, Eltern, Geschwister, Großeltern, ehemalige und neue Kinder der Kindertagesstätte, sowie alle, die Lust haben das Sommerfest zu besuchen. Das Team des Vereins Löwenherz sowie die Elternschaft freuen sich auf viele Besucher.