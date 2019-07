Sommergrillen

Elze. Zum Beginn der Sommerferien veranstaltet der Schützenverein Elze am Freitag, 19. Juli, für seine Mitglieder, deren Ehepartner und Freunde das jährliche Sommergrillen am Schützenhaus Elze. Anmeldungen, bitte mit den entsprechenden Essenwünschen, bis Mittwoch, 17. Juli, an Renate Bulitz, Telefon (0 51 30) 51 80 (ab 17 Uhr); Kirsten Kiegeland, Telefon (0 51 30) 41 75 (ab 14 Uhr) oder bitte in die Liste im Schützenhaus eintragen. Wer einen Salat mitbringen möchte, melde dies auch bitte an. Auch für Getränke ist gesorgt. Beginn ist um 19 Uhr im Schützenhaus, Kuckucksweg 88 in Elze.