Sommerkirche in Bissendorf

Bissendorf. Wir reisen nach Jerusalem – so lautet das Motto der Sommerkirche in der südlichen Wedemark. Die Besucher sollen eintauchen in das Jerusalem der drei abrahamitischen Religionen, Jerusalem als Stadt des Heils und des Friedens erspüren.

Am Sontag, 16.August, lädt Prädikantin Karin Ernst zur Sommerkirche nach Bissendorf an der St. Michaeliskirche ein. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr. Gerne dürfen Picknickdecken und Klappstühle mitgebracht werden, es stehen aber auch einige Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Nach aktuellem Stand ist eine Mund- Nasen-Bedeckung überall da geboten, wo die Abstände schwer zu beachten sind.