Sommerkirche überregional

Wedemark. Die evangelischen Kirchengemeinden in Brelingen, Mellendorf und Elze werden auch in diesem Jahr die Gottesdienste in den Sommerferien zusammen als Sommerkirche feiern.An jedem Sonntag wird es einen gemeinsamen Gottesdienst geben, der jede Woche in einer anderen Kirche stattfindet. Die Gottesdienste finden an folgenden Terminen statt:

25. Juli, 10 Uhr in Brelingen mit Pastor Maik Schwarz, 1. August, 10 Uhr in Elze mit Pastor Karl-Martin Harms, 8. August, 10 Uhr in Mellendorf mit Prädikantin Petra Klabunde,

15. August, 10 Uhr in Brelingen mit Pastor Michael Brodermanns, 22. August, 10 Uhr in Elze mit Pastor Michael Brodermanns, 29. August, 10 Uhr in Mellendorf mit Pastor Karl-Martin Harms. Über die UKW 95,1 werden in dieser Zeit nur die Gottesdienste aus Elze im Radio übertragen.