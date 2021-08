Sommermusik mit Gesang und Orgel

Niedernstöcken. Nach einer jazzigen Sommermusik am vergangenen Wochenende wird am kommenden Sonntag wieder Romantisches zu hören sein: Am Sonntag, 8. August, um 17 Uhr begleitet Jan Katzschke an der Orgel der Kirche Niedernstöcken die hannoversche Sängerin Marie-Sande Papenmeyer. Es erklingen geistliche Lieder von Antonin Dvorak, Josef Gabriel Rheinberger und Max Reger im Wechsel mit Orgelmusik, die der Furtwängler-&-Hammer-Orgel von 1912 auf den Leib geschnitten ist. Die große Bandbreite der Spätromantik wird in dieser musikalischen halben Stunde zu erleben sein: ausdrucksstarke Musik von innig-verklärt bis triumphal-festlich.

Marie-Sande Papenmeyer stammt aus Oldenburg, studierte in Dresden und Hannover und ist seitdem eine gefragte Opern- und Oratoriensängerin. Ab diesem Jahr ist sie Mitglied des Niederländischen Rundfunkchores in Hilversum, ein Vokalensemble, das zur Spitze in Europa gehört. Der Eintritt zur Sommermusik ist wie immer frei, es gelten die Corona-bedingten Abstands- und Hygieneregeln und ein medizinischer Mund-Nasenschutz ist zu tragen, solange der Platz nicht eingenommen ist.