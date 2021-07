Sommerrallye durch Resse

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde eröffnet am 25. Juli um 11 Uhr im Gottesdienst eine Sommerrallye durch Resse. Eine Woche lang bleiben unterhaltsame Stationen im Ort aufgebaut. Der Streckenplan und die Antwortblätter dazu liegen die Woche über vor der Kirche zur Abholung bereit. Es kommt nicht auf die Zeit an, sondern darauf, dass man mit Spaß die verschiedenen Aufgaben und Rätsel lösen kann. Klein und Groß können zu Fuß oder mit dem Fahrrad an der Rallye teilnehmen. Wem die Strecke zu lang sein sollte, kann diese auch in mehrere Etappen einteilen. Die Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Am Sonntag, 1. August, werden die Stationen wieder abgebaut und die Antwortzettel sollten bis dahin alle im Briefkasten der Kirche eingeworfen worden sein. Der Kirchenvorstand wünscht allen Teilnehmern viel Glück und Spaß beim Rätseln.