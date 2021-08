Sommertour der CDU

Elze. Die 2. Etappe der CDU-Sommertour startet am Mittwoch, 11. August, um 18 Uhr am Convivo Park, Alte Festwiese 1-3, in Elze. Wilfried Plumhoff wird die Teilnehmer begleiten. Im Anschluss lädt Frank Riebesehl zu einem kleinen Imbiss ein. Anmeldungen bis Montag, 9. August, bei Jessica Borgas. Partner, Kinder und andere Anverwandte, auch Freunde, sind gern gesehene Gäste.