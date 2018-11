Sonntagscafé in der Brelinger Mitte

Brelingen. Alle Freunde von selbst gebackenen Kuchen und Torten sollten sich den Termin für das nächste Sonntagscafé in der Brelinger Mitte besonders notieren. Am Sonntag, 11. November, gibt es zusätzlich zu den immer wieder leckeren, von Brelingern selbst gebackenen und gespendeten Kuchen dieses Mal Torten, die am Tag zuvor in einem Tortenbackworkshop in der neuen Küche der Brelinger Mitte hergestellt wurden. Vervollkommnet wird der kulinarische Genuss außerdem durch literarische Unterstützung. Mitglieder der Brelinger Literaturgruppe um Ulla Wissmann lesen ausgewählte Texte vor und tragen damit zu diesem besonderen Sonntagscafé bei. Beginn am Sonntag, 11. November, ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.